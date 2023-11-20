Bakan Yerlikaya: Gemi battı, 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadı

"Kafkametler" adlı Türk gemisinden fırtına nedeniyle sığındığı limandan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin mendireğe çarparak battığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 12 kişilik Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili gece 03.51'de bilgi verdi. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"12 TÜRK MÜRETTEBAT İLE HALEN İRTİBAT KURULAMADI"

"Ereğli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır.

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SORMONSKY VE PALADA GEMİLERİ

Yine öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı Palada isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan on üç mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı Sormonsky 45 adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkörü tarafından on iki mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır.

"DALGA BOYU 9 METREYE ULAŞTI"

AFAD Başkanımız, beraberindeki arkadaşlarımızın meteorolojiden yarın sabahla ilgili almış oldukları tahmin havanın daha iyi olacağı yönünde. Yani yeşil uyarı olacağı noktasında. Ama sabahleyin hep birlikte göreceğiz. Dün sabah erken vakitlerde rüzgarın zaman zaman 74 knota ulaştığını, dalga boyunun 9 metreye ulaştığını, görüşün maalesef 25 metreye düştüğünü, buradaki toplantıda bulunan tüm arkadaşlarımız paylaştılar, anlattılar.

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"ARAMA KURTARMA FAALİYETİNİ YAPAMADIK"

Tabii bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef Kafkametler adlı gemimiz de bulunan on iki vatandaşımız yani on iki Türk mürettebatın da arama kurtarma faaliyetini yapamadık. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. Duamız sabahleyin gün aydınlanır aydınlanmaz, inşallah olumlu havanın bize arama kurtarma çalışmaları yapmaya fırsat vermesini biz bekliyoruz. Az önce de ifade ettim, sahil güvenlik, Deniz Kuvvetleri, AFAD, kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hepimiz hazır ve olumsuz hava koşulları olumlu hale gelir gelmez de arama kurtarma çalışmalarımıza başlayacağız ve sizler aracılığıyla da kamuoyuna bunları anbean paylaşacağız.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli takip ediyor, anbean takip ediyor. Bilgileri arz ediyoruz. Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah tekrarından tüm afetlerden, ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına hemşehrilerimize de diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da tekrar Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum.

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