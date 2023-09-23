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Bakan Yerlikaya duyurdu: 49 zehir taciri gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin gözaltına alındığını duyurdu.

23.09.2023 - 09:07 |
Bakan Yerlikaya duyurdu: 49 zehir taciri gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya paylaşımında "10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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