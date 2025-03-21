Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
21.03.2025 - 23:46Güncellenme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada bu akşam Türkiye genelindeki gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek.
Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.
Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.
Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.