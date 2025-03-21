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GündemBakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
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Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

21.03.2025 - 23:46Güncellenme Tarihi:
Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada bu akşam Türkiye genelindeki gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek.

Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.

Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.

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