Bakan Yerlikaya: 5 bin 309 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan "Çember Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan: 10'unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5258’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.