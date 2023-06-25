Bakan Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" dedi.