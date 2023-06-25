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Bakan Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 22 Haziran tarihine kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

25.06.2023 - 13:04 | | DHA
Bakan Yerlikaya: 2023'te 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" dedi.

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