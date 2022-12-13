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Bakan Yanık: Kumluca’da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Antalya Kumluca’da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık” dedi.

13.12.2022 - 20:08 | | İHA
Bakan Yanık: Kumluca’da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı paylaşımda, “Antalya Kumluca’da yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon TL kaynak aktardık” ifadelerine yer verdi.

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