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Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik” dedi.

13.11.2022 - 23:21 | | İHA
Bakan Yanık: Hain saldırıda çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı.

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