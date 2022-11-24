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Bakan Yanık duyurdu: 1 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'deki deprem nedeniyle zarara uğrayanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplam 1 milyon TL kaynak aktardıklarını duyurdu.

24.11.2022 - 17:37 | | DHA
Bakan Yanık duyurdu: 1 milyon TL kaynak aktardık

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplam 1 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

Bakan Yanık duyurdu: 1 milyon TL kaynak aktardık

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