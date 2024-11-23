Bakan Uraloğlu'ndan kar yağışlarıyla ilgili açıklama: Gerekli tedbirler alınmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.