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GündemBakan Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepki: Kirli söylemler bu milleti yıldıramaz
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Bakan Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepki: Kirli söylemler bu milleti yıldıramaz

02.04.2025 - 01:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepki: Kirli söylemler bu milleti yıldıramaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boykot adı altında yürütülen kirli söylemlerin, bu milleti yıldıramayacağını belirterek, "Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreten, istihdam sağlayan her kişi ve kurumun, Türkiye'nin milli gücü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu güce zarar vermek isteyenlerin hedefi sadece markalar değil, emeğimiz, birlikteliğimiz ve geleceğimizdir. Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz. Aziz milletimiz neyin ne olduğunu bilir, ferasetiyle, basiretiyle her oyunu bozar. Toplumu bölmeye çalışanlar yine ve her zaman kaybedecektir. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz."

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