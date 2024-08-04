Bakan Uraloğlu: Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında partililere seslendi. Uraloğlu konuşmasında yapılan yatırımları sıralayarak, Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını söyledi. Uraloğlu konuşmasında, “2002 yılında 6.101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29.434 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2.251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık.

İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık. Genişbant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,3 milyona ulaştı ve fiberoptik kablo uzunluğumuz 561 bin 695 kilometreye yükseldi.” dedi.

Son 22 yılda Tokat'ta 47 milyarlık yatırım yapıldı

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Uraloğlu konuşmasında son 22 yılda Tokat'ta 47 milyar 25 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurgulayarak, “Son 22 yıl içinde Tokat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 47 milyar 25 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 16 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 287 km artırarak 303 kilometreye yükselttik. Amasya-Erbaa-Niksar-Reşadiye, Tokat-Amasya, Tokat-Sivas, Aybastı-Reşadiye Yolu, Tokat Çevre Yolu gibi çok önemli karayolu projelerini tamamladık. Şu anda da 15 milyar 923 milyon Lira proje bedeliyle; Tokat Niksar Yolu, Turhal- Zile- Alaca Yolu, Niksar-Başçiftlik Yolu gibi 8 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. 49 km uzunluğundaki bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz yolumuzun bugüne kadar 35 km'lik kesimini tamamlayarak trafiğe açtık. Yaklaşık 54 kilometre olan mevcut yolun 5 kilometre kısalmasını sağlayarak 40 dakika süren seyahat süresini 25 dakikaya düşüreceğiz. Böylece projenin tamamlanması ile zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 121 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 550 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 9.200 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” Şeklinde konuştu.





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