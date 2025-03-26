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Bakan Uraloğlu, Trabzon'da sahur vaktinde öğrencilerin evine misafir oldu

26.03.2025 - 12:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON, (DHA)-

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da sahur vaktinde öğrencilerin evine misafir oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu. Öğrenciler ile sahur yapan Uraloğlu, "Bu sofralar sadece yemek yenilen değil, gönüllerin birleştiği yerler" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk oldu. Bakan Uraloğlu, gençlerin eğitim hayatı, üniversite yaşamı ve gelecek planlarıyla yakından ilgilendi. Yöresel lezzetlerin yer aldığı sahur sonrası yapılan sohbette Uraloğlu, gençlerin fikir ve düşüncelerine kulak verdi.

Bakan Uraloğlu, Trabzonda sahur vaktinde öğrencilerin evine misafir oldu

'BU ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERE EMANET'

Gençlerle uzun uzun sohbet eden Uraloğlu, "Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Çünkü sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları ve yöneticilerisiniz. Sizin enerjiniz, hayalleriniz ve çalışkanlığınız; ülkemizin yarınlarını inşa edecek. Bizler de sizlerin bu yolu daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için her zaman yanınızda olacağız" dedi. Ramazanın maneviyatını gençlerle paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu sofralar sadece yemek yenilen değil, gönüllerin birleştiği yerler. Genç kardeşlerimizle bir arada olmak, onların düşüncelerini duymak bize güç veriyor" diye konuştu.

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