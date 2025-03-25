Bakan Tunç: Türk yargısı terörden de yolsuzdan da hesap sorar

Bakan Tunç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır.

Cumhurbaşkanımıza ve annesine hakareti lanetliyorum.

Çirkin eylemlerin sorumlusu provokatif dildir. Kışkırtıcı bir dil kullanarak, markaların isim isim hedef gösterilmesi çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. Boykot çağrısında hedef ekonomimiz. Basın kuruluşların düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması basın özgürlüğüne darbedir.

VANDALLAR TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. Vicdanına göre karar verir. Türk yargısı terörden de teröristten de yolsuzdan da hesap sorar.

Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit ediliyor. Suç işleyen herkes adalet önünde hesabını verecek. Kamu düzenimizi korumaya devam edeceğiz.