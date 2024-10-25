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Bakan Tekin duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanıyor...

Milli Eğitim Bakanı Tekin "20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22.00’de açıklanacak." bilgisini paylaştı.

25.10.2024 - 21:22 |
Bakan Tekin duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanıyor...

Bakan Tekin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!

Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

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