Bakan Tekin duyurdu! Okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Bakan Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam saatlerinde Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan kahraman askerlerimizin şehadet haberini teessürle öğrendim. Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024- 2025 Eğitim- Öğretim Yılı’nın ilk günü olan 9 Eylül 2024 tarihinde, bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.