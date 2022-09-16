Bakan Soylu'dan KPSS'ye katılacak adaylar için açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için o gün 6 bin 725 ekip aracı ve bin 949 motosikletli polisin adaylara yardıma hazır olduğunu açıkladı.
16.09.2022 - 10:59 | | İHA
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, emniyet birimlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı.
Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli. Bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı, bin 949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır. Nüfus Müdürlüklerimiz, 18 Eylül Pazar günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileklerimizle" ifadelerini kullandı.