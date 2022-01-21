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Bakan Soylu'dan kar açıklaması: Valilikler, emniyet ve jandarma teyakkuzda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı valilikler, il özel idareleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), 112 Acil Çağrı Merkezleri ile emniyet ve jandarma birimlerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini açıkladı.

21.01.2022 - 13:18 | | DHA
Bakan Soylu'dan kar açıklaması: Valilikler, emniyet ve jandarma teyakkuzda

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını belirterek, "Oluşabilecek olumsuzluklara karşı valiliklerimiz, il özel idareleri, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi.

Bimekanlar dahil kimsesiz ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, emniyet ve jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerimizce sokak hayvanlarına her türlü mama desteği sağlanmaya devam edilmesi, tüm araçların, özellikle ağır vasıtalar başta olmak üzere kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbir tekrar hatırlatılmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız; uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soyludan kar açıklaması: Valilikler, emniyet ve jandarma teyakkuzda

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