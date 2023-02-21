Bakan Soylu'dan acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara ilişkin açıklama: Girilmesi kesinlikle yasaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinden önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle: 16 günde 7242 sarsıntı yaşandı. Evi az hasarlı olan bir vatandaşımız orta hasar ve ağır hasar görüyorsa evinde ekipler tekrar gidecek. Bu karar nihaileşene kadar da hiçbir işlem yapılmayacak. Acil yıkılacak binalara girilmesi kesinlikle yasaktır. Benim orada eşyam var yarım saat gireyim gibi bir durum söz konusu değildir. Dünkü deprem bize gösterdi ki deprem hareketliliği devam etmektedir.

Ağır hasarlı binalar hakkında geçmişten işleyen bir prosedür vardır. Şunun altını çiziyorum. Ağır hasalara girmek de risklidir, girmemek doğru olandır. Önceki prosedüre göre yetkinlik gerektiren bir konudur. Bir binaya girip girilmemesi için kısıtlı süre için verilir. Yaptığımız değerlendirme ile buraya kısa süreli girilmesi de yasaklanmıştır. Yeni bir karar göre girişlere izin verilmeyecektir. Bakanlıklarımız eşya yardımları için gerekli adımları atacak. Bu şehirleri nereye kuracaksınız, bu planlamayı nasıl yapacaksınız diye bir soru var. Şöyle bir cevap üretebiliyoruz.