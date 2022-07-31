Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Soylu, Twitter'dan paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı'nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ticari gemide 242 kg kokain yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Tekirdağ Limanı’nda düzenlenen operasyonda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladığı geminin, Brezilya’dan gelen kuru yük gemisi olduğu belirtildi. Brezilya’dan gelen kuru yük gemisinde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin bulunduğunun belirlenmesinin ardından gemi yaklaşık 1 ay süren takibe alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın desteğiyle gemi, Türk karasularına giriş yaptıktan sonra Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki limana çekildi.
Gemide kapsamlı yapılan aramada, dalgıçlar tarafından geminin alt kısmında, iskele kıç altında bulunan kinistin yuvası içinde ve iplerle bağlanmış halde şüpheli paketler görüldü. Bulunduğu yerden çıkarılan 6 büyük paket içinden çıkarılan 200 paket halinde 242 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, ekiplerin gemideki arama çalışmaları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış” ifadelerini kullandı.
Allah nazardan korusun.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2022
Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha❗
Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi.
2️⃣4️⃣2️⃣kg KOKAİN YAKALADI.
Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize👏👏👏 pic.twitter.com/AWgMU0rcKJ