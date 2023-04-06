Bakan Soylu: Hakkari'de 508 kilo metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 508 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
06.04.2023 - 17:22 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 508 kilo metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.