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Bakan Soylu: Hakkari'de 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 508 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

06.04.2023 - 17:22 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Soylu: Hakkari'de 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 508 kilo metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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