Bakan Soylu: Hakkari'de 508 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 508 kilo metamfetamin ele geçirildi. Hakkari Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.