Bakan Soylu, GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Vilayetler Evi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen 'Ãœniversiteler Afet ve Acil Durum AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezleri DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na' katÄ±ldÄ±. Soylu'ya, Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail Ã‡ataklÄ±, AFAD BaÅŸkanÄ± Yunus Sezer eÅŸlik etti. Burada konuÅŸan Bakan Soylu, afet yÃ¶netiminin toplumun tamamÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ± oranÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ± artan bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledi. AFAD gibi kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte gÄ±pta edilenÂ ciddi bir kurum oluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirten Soylu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"AFAD 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ±. Biz ilk deneyimimizi ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'daki depremlerde gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ä°lk kez TÃ¼rkiye Afet MÃ¼dahale PlanÄ± orada devreye girdi. Bu bizim ilk deneyimimizdi. AFAD bize baÄŸlandÄ±ktan sonra arkadaÅŸlar toplanma alanlarÄ± ile ilgili Ã¶nÃ¼me bir dosya getirdi. VatandaÅŸlarÄ±n bilgisi olsun diye 'toplanma alanlarÄ±nÄ± E-devlette yayÄ±nlayalÄ±m' dediler. Ben de vatandaÅŸÄ±n bilgisi olsun, diye 'yayÄ±nlayÄ±n' dedim ve yayÄ±nlandÄ±. Toplanma alanlarÄ±nÄ± belirleyen belediyelerdir. Daha sonra toplanma alanlarÄ± ile ilgili eleÅŸtiriler geldi.

Toplanma alanlarÄ±nÄ±n olduÄŸu yerlerde apartman yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair. Daha sonra ben de baktÄ±m evet yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Bunun da kendi adÄ±na bir eÄŸitimi oldu. Burada yediÄŸimiz dayaktan mÃ¼ÅŸteki deÄŸiliz. Devlet yÃ¶netiminde dayaklar yenilir. Ancak oradan alÄ±nan tecrÃ¼belerle birlikte eÄŸer doÄŸru adÄ±m atÄ±labilirse bir faydasÄ± bile olur. Daha sonra Ã§alÄ±ÅŸma grubu ile o meselenin hem Ã¼zerinden geÃ§tik hem de Ã¶ÄŸrenme sÃ¼recini tÃ¼m gruplarla beraber geliÅŸtirdik. Neticede kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen 1,19 metrekarelerden 3,80 metrekareye dÃ¼ÅŸen toplanma alanlarÄ± payÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni bir sistem kurduk. Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za 'bu iÅŸ senin iÅŸin' dedik. Ã‡ok titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± artÄ±k mahcup olmayacaÄŸÄ±mÄ±z toplanma alanÄ± oluÅŸturduk"Â

'GÃ–Ã‡ MESELESÄ°NÄ° ANGELÄ°NAÂ JOLÄ°E FOTOÄžRAFI Ä°LE Ã‡Ã–ZMEYE Ã‡ALIÅžTILAR'

HÄ±rvatistan'daki depreme ilk yetiÅŸen Ã¼lkenin TÃ¼rkiye olduÄŸunu belirten Soylu, Avrupa'nÄ±n Ã§adÄ±r kuramadan, kendilerinin orada konteyner kenti kurduÄŸunu belirtti. DÃ¼nyanÄ±n ÅŸu an 4 temel krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten Soylu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Pandemi, gÃ¶Ã§, enerji ve bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu ekonomik kriz. BunlarÄ±n hepsi kÃ¼resel sorundur. Pandemi krizinde DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ gÃ¼nlerce lal oldu, ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. GÃ¶Ã§ krizinde de bir ÅŸey getiremediler. 21'inci asrÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Afganistan'da oluÅŸan bu meselenin bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yakÄ±cÄ± bir etki ortaya koyacaÄŸÄ± belliydi. Meseleyi TÃ¼rkiye-Yunanistan, TÃ¼rkiye-Ä°ran ve TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar. GÃ¶Ã§ meselesini, bir sÄ±nÄ±r meselesi olarak minimize etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Angelina Jolie fotoÄŸrafÄ± ile gÃ¶Ã§ meselesini dÃ¼nyada Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. GÃ¶Ã§ meselesi dÃ¼nyada yeni baÅŸladÄ±. Ã‡Ã¶zÃ¼m, bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler, Ã¼lkeler arasÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler, etrafÄ±mÄ±zdaki coÄŸrafya ile kuracaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkiler ve ikili iliÅŸkilerdir. 21'inci yÃ¼z yÄ±l Ã¶nÃ¼mÃ¼ze bÃ¶yle bir tablo koymuÅŸtur. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada afetsellik artÄ±yor. Onun iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gereken bunlara ait Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek" Â

'SÃ–ZLEÅžMELÄ° 1101 ARAMA KURTARMA TEKNÄ°SYENÄ° ALIMI Ä°Ã‡Ä°N Ä°LANA Ã‡IKTIK

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, su ana kadar 183 Ã¼niversiteyle iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzaladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu kapsamda da akademisyen, idari personel ve Ã¶ÄŸrencilerden oluÅŸan 2 milyon 8 bin 785 kiÅŸiye eÄŸitim verdik.Â Yine bu kapsamda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde, 43 farklÄ± Ã¼niversitenin, 45 farklÄ± uygulama ve araÅŸtÄ±rma merkezleriyle birlikte Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Ar-Ge meselesine de ciddi miktarda maddi destek saÄŸlÄ±yoruz. 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lan destek programÄ±yla gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar 65 projeye yaklaÅŸÄ±k 13 milyon TL destek saÄŸladÄ±k.Â AyrÄ±ca, bÃ¼tÃ§esi 350 bin TL olan Ã§aÄŸrÄ±lÄ± ve bÃ¼tÃ§esi 700 bin TL olan gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ projelerden oluÅŸan ulusal deprem araÅŸtÄ±rma programÄ±na; gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar toplamda 257 proje baÅŸvurusu olmuÅŸtur. Desteklenen 65 proje;Â 27 Ã¼niversite ve 1 kamu kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lmakta olup, bu projelerde 427 araÅŸtÄ±rmacÄ± 132 bursiyer yer almaktadÄ±r. SÃ¶zleÅŸmeli 1101 arama kurtarma teknisyeni alÄ±mÄ± iÃ§in ilana Ã§Ä±ktÄ±k. Bu kadrolarÄ±n 700'Ã¼nÃ¼, 'Acil Durum ve Afet YÃ¶netimi' veya 'Sivil Savunma ve Ä°tfaiyecilik' Ã¶n lisans programlarÄ±ndan mezun olanlar iÃ§in ayÄ±rdÄ±k."

'AFET BÄ°LÄ°NCÄ° BAKIMINDAN JAPONYA YOLUNDA OLMALIYIZ'

Bakan Soylu, konuÅŸmasÄ±nÄ±n sonunda salondaki hocalara seslenerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ÅžurasÄ± bir gerÃ§ektir; raflarda duran bilginin kimseye hayrÄ± yoktur.Â ÃœrettiÄŸimiz bilgiyi stratejiye, teknolojiye ve nihayetinde bir anlayÄ±ÅŸa, yani somut Ã§Ä±ktÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmemiz lazÄ±m. TÃ¼rkiye'nin bu potansiyeli her zaman vardÄ±. Bizim yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bu potansiyeli harekete geÃ§irmektir. BugÃ¼n geldiÄŸimiz seviye itibarÄ±yla geÃ§miÅŸle aradaki makasÄ± ciddi ÅŸekilde kapattÄ±k. Son 2 yÄ±lda yÃ¶nettiÄŸimiz afet sÃ¼reÃ§leri Ã¶nemliÂ ve ciddi sÄ±navlardÄ±. AcÄ±lar yaÅŸadÄ±k ama altÄ±nda ezilmedik.Â TeÅŸbihte hata olmaz; Afet riski bakÄ±mÄ±ndan Japonya'yÄ±z. Afetle mÃ¼cadele, afete hazÄ±rlÄ±k ve afetÂ bilinci bakÄ±mÄ±ndan da Japonya yolunda olmalÄ±yÄ±z. Ã‡ok mesafe aldÄ±k ama hala yÃ¼rÃ¼yecek yolumuz var"Â

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