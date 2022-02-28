Bakan Soylu duyurdu! Dev uyuşturucu operasyonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakkari Jandarma." ifadelerini kullandı.
28.02.2022 - 08:49 |
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin, 34 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından ilçeye bağlı Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.