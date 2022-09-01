Bakan Soylu bizzat duyurdu! Turuncu kategorideki terörist öldürüldü

Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle: Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;

1'i Bölge Sorumlusu turuncu Kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler.

⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️



EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;

1️⃣'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere

3️⃣ TERÖRİST

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler👏👏👏 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 1, 2022