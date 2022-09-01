Bakan Soylu bizzat duyurdu! Turuncu kategorideki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
01.09.2022 - 18:06 |
Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle: Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;
1'i Bölge Sorumlusu turuncu Kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler.
⚠️Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz⚠️— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 1, 2022
EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında;
1️⃣'i Bölge Sorumlusu TURUNCU Kategoride olmak üzere
3️⃣ TERÖRİST
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler👏👏👏