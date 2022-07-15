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Bakan Soylu açıkladı! 15 Temmuz'a küfür eden şahıs gözaltına alındı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyadan küfürlü yazı paylaşan şahıs İzmir polisi tarafından gözaltına alındı. Şahsın yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.

15.07.2022 - 18:10 |
Bakan Soylu açıkladı! 15 Temmuz'a küfür eden şahıs gözaltına alındı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyadan küfürlü bir yazı paylaşan şahıs tepki çekmişti. Şahsın, İzmir polisi tarafından yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı"

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