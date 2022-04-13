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GündemBakan Soylu: 19 bin 336 Suriyeli'nin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı
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Bakan Soylu: 19 bin 336 Suriyeli'nin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı." ifadelerini kullandı.

13.04.2022 - 21:14 | | DHA
Bakan Soylu: 19 bin 336 Suriyeli'nin asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı

Bakan Soylu: 2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir.

 

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