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GündemBakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
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Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı" dedi.

12.09.2022 - 12:22 | | DHA
Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı.

Devam eden 175 tanesi, adliyelere gönderilen personelle bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Soylu: 17 bin 128 öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

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