Bakan Şimşek: Yurt dışı kaynaklarını ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz

Bakan Şimşek, ekonomi programına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Programın en büyük önceliklerinden birinin ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesi olduğunu vurgulayan Şimşek, "İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Şimşek, yurt dışından temin edilen kaynakların ihracat ve yatırıma kanalize edileceğini belirtti.