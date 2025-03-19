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Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

19.03.2025 - 11:49Güncellenme Tarihi:
Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

 

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