Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
19.03.2025 - 11:49Güncellenme Tarihi:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."
Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 19, 2025
Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor.