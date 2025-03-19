Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor."

Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor.



Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 19, 2025