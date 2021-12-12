Bakan Pakdemirli'den merak uyandıran bir paylaşım daha!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam etti. Bakan Pakdemirli, önceki paylaşımında “Nesli tükendi deniliyordu” demişti
12.12.2021 - 22:40 |
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal Paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir önceki paylaşımında “Nesli tükendi deniliyordu” demişti, merak uyandıran paylaşımına bugün de devam eden Bakan Pakdemirli, “Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı” ifadelerine yer verdi.