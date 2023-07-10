Bakan Özhaseki: Sel bölgesinde hasarları hızla gidereceğiz

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın, Düzce, Ordu, Samsun ve Zonguldak başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile sel bölgesine yakın şehirlerdeki İl Müdürlüklerimize bağlı personelimiz sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Yaraları saracağımızdan, hasarları hızla gidereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte, vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını dikkate almalarını özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.