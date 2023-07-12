Bakan Özhaseki: İstanbul’da127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012 yılında “Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” sloganıyla İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini tüm Türkiye'de hayata geçiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un 39 ilçesinde 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Göreve geldiği günden itibaren önceliğini depremden etkilenen 11 ilin inşa ve ihya çalışmalarına ve İstanbul’un olası bir depreme karşı dirençli hale getirilmesine yoğunlaştıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerin kentsel dönüşümle sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

YAKLAŞIK 800 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜM SÜRECİ TAMAMLANDI

İstanbul’un 39 ilçesinde 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle riskli yapıları yenileyerek vatandaşlarımızı sağlıklı, güvenli ve çevre dostu yapılara kavuşturuyoruz. Bu anlamda İstanbul'umuzu deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hâle getirmekte kararlıyız. İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık, vatandaşlarımıza evlerini, yeni sağlıklı yuvalarını teslim ettik. 142 bin 548’i Bakanlığımız eliyle olmak üzere özel sektör ile birlikte toplamda 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012’den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik. İstanbul’da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere toplamda 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceğiz. İnşallah İstanbul’muzun 39 ilçesini deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 4 MİLYAR 191 MİLYON 500 BİN TL KİRA YARDIMI YAPILDI

İstanbul’da kentsel dönüşümü için 2012 yılından bugüne kadar 127 milyar 926 milyon TL kaynak aktardıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümle evini dönüştüren vatandaşlara Bakanlık olarak 4 milyar 191 milyon 500 bin TL kira yardımı yapıldığını kaydetti.