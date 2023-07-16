Bakan Özhaseki: Hatay’a 254 bin 195 konut inşa edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük hasar gören Hatay’da, yaraların sarılması için gece gündüz aralıksız çalışılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Depremden etkilenen 11 şehrimizi bir an evvel ayağa kaldırmak, boynumuzun borcudur. Medeniyetler şehri Hatay’ımızda da 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

İNŞAATLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Bakan Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Hatay’da afetzede vatandaşların güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşması için çalışmaların süratle devam ettiğini belirtti. Özhaseki, “Depremden etkilenen 11 şehrimizi bir an evvel ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur. Medeniyetler şehri Hatay’ımızda da konut ve köy evlerimiz hızla yükseliyor. Şehrimizde; 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut üreteceğiz. Afet konutlarımızdan, 32 bin 715 konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. 30 bin 88 konut ile 48 dükkânın yapımını sürdürüyoruz. Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

EN KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK

Özhaseki, Hatay’da yapımı devam eden köy evlerine ilişkin bilgiler de paylaşarak, “Hatay'ımızı eski günlerine tekrar kavuşturacağız. Hatay'da yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımını aralıksız sürdürüyoruz. Toplamda 34 bin 129 köy evimizi sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edeceğiz. İl genelinde 244 köyümüzde ihale sürecini tamamladık. 6 bin 847 köy evi ile 947 ahırın yapımına başladık. Hatay'ımız için, Hataylı hemşehrilerimiz için sağlam ve güvenli köy evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

HATAY’DA 32 BİN 715 KONUTUN İHALESİ YAPILDI

Deprem bölgesinde inşa ve ihya çalışmalarına aralıksız devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Hatay’a fay kırıklığına uzak bölgelerde toplamda 220 bin 66 kalıcı konut inşa edilecek. Bölgede 32 bin 715 konut ihale edilerek 30 bin 88 konut ve 48 dükkânın yer teslimi yapıldı. Fay kırıklığı ve zeminde sıvılaşmanın olmadığı bölgelerde konutlar radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor. İnşaatları hızla yükselen kalıcı afet konutlar, 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde üretiliyor.

SOSYAL DONATILARIYLA 34 BİN 129 KÖY EVİ YAPILACAK

Hatay’da kent merkezlerinin yanı sıra depremde zarar gören köylerde de çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'da 34 bin 129 köy evi inşa edilecek. Hatay’ın 244 köyünde ihale süreci tamamlanırken, 6 bin 847 köy evi, 947 ahırın yapım sürecine başlandı. Köy konutları, 11 tip olarak yöresel mimariye uygun, ibadethanesiyle, sosyal alanlarıyla, donatısıyla, verandasıyla tasarlandı. Tüm Köy konutları en kısa sürede tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilecek.