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Bakan Özer'den trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkisinde şarampole yuvarlanan, şoför ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kazayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

23.01.2022 - 23:15 | | İHA
Bakan Özer'den trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı

Bakan Özer, kazada hayatını kaybeden 2 öğretmen için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, Tekirdağ'da görevli değerli öğretmenlerimiz Cafer İzmirli ve Uğur Gökner'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kazada vefat eden öğretmenlerimize ve vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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