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Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

24.11.2021 - 10:53 | | Burak TEKİN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Mahmut Özer, bakanlık bürokratları ve öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Özer ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Özer, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır' diyerek önemini işaret buyurduğunuz öğretmenlerimizin bu özel gününde, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız.

Ülkemizin en büyük zenginliği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi, donanım ve beceriyle yetiştirmeyi en büyük görev addediyoruz. Yeni nesilleri emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle birlikte bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabiri ziyaret etti

Özer, daha sonra öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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