Bakan Özer: 217 bin 246 öğrencinin naklini gerçekleştirdik

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "10 ilimizden 217 bin 246 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Yaşadığımız bu zorlu süreçte öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü imkanı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

EN ÇOK NAKİL ANKARA'YA

Bakan Özer'in paylaştığı görsele göre; Ankara'ya 29 bin 738, Antalya'ya 20 bin 149, Mersin'e 20 bin 67, İstanbul'a 16 bin 186, Konya'ya 11 bin 985, İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312 ve Bursa'ya 6 bin 537 öğrencinin nakli gerçekleştirildi.

EN ÇOK NAKİL HATAY'DAN

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Hatay'dan 71 bin 959, Kahramanmaraş'tan 52 bin 908, Malatya'dan 39 bin 987, Adıyaman'dan 22 bin 889, Gaziantep'ten 14 bin 719, Osmaniye'den 4 bin 167, Adana'dan 4 bin 41, Diyarbakır'dan 3 bin 152, Şanlıurfa'dan 3 bin 80 ve Kilis'ten 344 kişi olmak üzere toplam 217 bin 246 öğrencinin nakillerinin başka illere alındığı belirtildi.