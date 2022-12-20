Bakan Nebati: En hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından geçirdiğimiz bir yılı değerlendirdi. Bakan Nebati, temel hedefin daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmek olduğunu belirtirken; "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıllık dönemde uyguladığımız reformlarla ve Türkiye Ekonomi Modelimiz ile ortaya koyduğumuz yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız" dedi.

Bakan Nebati'nin kullandığı ifadeler şöyle:

"Tam bir yıl önce, toplumumuzun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren, sahip olduğumuz jeo-stratejik imkanlardan faydalanarak ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyan Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık.

Makroekonomik istikrarı hedefleyen modelimiz kapsamında finansal istikrarımızın tehdit altında olduğu bir dönemde KKM uygulamasını devreye alarak Döviz kurlarındaki oynaklığı azalttık. 2021 Aralık’ta %70’leri aşan yabancı para mevduat oranı %50’nin altına kadar geriledi.

Modelimizin bir unsuru olan Selektif Kredi Politikası ile kaynakların verimli alanlarda değerlendirilmesini sağlayarak reel sektörümüzün rekabetçiliğini destekledik. Yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk.