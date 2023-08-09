Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı! İstanbul'a özel yasa geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da 39 ilçe belediyemizi gerekse büyükşehir belediyemizi davet ederek toplantıya başladık. 4 aşamalı planımız var. Birincisi zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Şu anda 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor.

İkinci aşamada rezerv konut alanları belirledik. Bu alanlarda 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapabileceğiz. Çevrede en riskli olan yapıları yeni y erlere taşıyarak depreme hazırlığın ikinci adımını atmış olacağız diye düşünüyorum.

Üçüncüsü de seçim öncesinde açıklanan asla bir seçim vaadi olmayan bir başka kampanyamız var o da ‘Yarısı Bizden’ kampanyası. Bakanlığımıza müracaat eden insan sayısı 1 milyon 20 bin. Bina içerisinde tek tek müracaatlar var ama yüzde 100 kendi içerisinde anlaşma sağlanmış bina sayısı 14 bin civarında. Onlar bizim için sorunsuz, vatandaşın tamamı bir araya gelmişler, anlaşmışlar.

"800 BİN TL’YE KADAR KENDİLERİNE KREDİ VERECEĞİZ"

14 bin binanın bağımsız birim olarak karşılığı 71 bin civarında. Dördüncü aşamada düşündüğümüz İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. 11 yıldır devam eden İstanbul’daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz.

Bakanlığımız liderliğinde başlayan toplantıya bütün belediyelerimizi davet ettik. 39 ilçemizde büyük bir çoğunluğu geliyor, büyükşehir de katılıyor. Bizim bir çalışmamız var. İstanbul’da bu işe gönül vermek isteyen kim varsa söylesin bir yol haritasını netleştirelim. İstanbul için özel yasa çıkarıp bir an önce başlayalım.

Belediyelerimiz hangi bölgeler riskli ise başlayabilecekleri yeri hesaplayıp vatandaşla görüşmeleri sürdürmeleri gerekiyor. Vatandaş eğer vatandaş razı olmazsa gerçekten yapılacak çok bir şey kalmıyor.

Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarımızın yüzde 66’sı nüfusumuzun yüzde 71’i birinci ve ikinci deprem bölgelerinde yaşıyor. Yarın Kahramanmaraş’tayız 10 bin civarında konutun temelini atıyoruz. 319 bin konutu 1 sene içerisinde bitirip hak sahiplerine dağıtmayı planlıyoruz.

Yeni bir çalışma daha başlattık. Rezerv alanlar şehir dışında kalıyor. Şehir merkezlerinde yıkılan yerlerde bir boşluk, toz toprak deryası karşılıyor. Yıkımlar hala devam ediyor orada inşaatlaşma başlamadı. O bölgelerin zemin etütlerini yaptık. Merkezleri bir an önce canlandırmamız gerekiyor.

Yerinde Dönüşüm için her konut içi 500 bin TL hibe yardımında bulunuyoruz. 800 bin TL’ye kadar kendilerine kredi vereceğiz.

İş yerleri için yeni krediler hibeler başlattık. Müthiş rağbet oldu. Bugün müracaat 162 bin 500 civarındaydı. Yeni bir istihdam alanı oluşacak diye düşünüyoruz. Yerel mimari özellikleri ön plana çıkacak diye düşünüyoruz."