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Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesi müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yurdun dört bir yanında sosyal konut projelerine devam ederken Bakan Kurum'dan yeni bir konut kampanyası müjdesi geldi.

08.11.2024 - 11:59 |
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesi müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’tan yeni bir sosyal konut projesi müjdesi geldi.

Bakan Kurum, “2025 yılı sonu itibariyle, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; “Son dar gelirli kardeşimizi de devlet güvencesiyle ev sahibi yapana kadar, yuva kurmaya devam edeceğiz.” dedi.

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