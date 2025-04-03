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GündemBakan Kurum'dan boykot tepkisi: Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız
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Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız

03.04.2025 - 12:22Güncellenme Tarihi:
Bakan Kurum'dan boykot tepkisi: Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, boykot çağrılarına Malatya’da devam eden Bakırcılar Çarşısı inşaatı ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül’ün hikayesini paylaşarak tepki gösterdi.

Bakan Kurum, “Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var” mesajını verdi.

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