Bakan Kurum: Yaralarımızı birlikte saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör eliyle yürütülen çalışmalarla tamamlanan ve yapımı devam eden yığma tuğla yapılar, konteyner kentler ve prefabrik evlerin bulunduğu yerlerde depremzedeler için sosyal donatı alanları da hayata geçirilmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız!’’ ifadelerini kullandığı mesajla birlikte geçici barınma alanlarında hayata geçirilen çalışmaların anlatıldığı bir video yayımladı.

Bakan Kurum’un yayımladığı videoda “asrın felaketi”nden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesine kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi veriliyor. Bölgede kurulan konteyner kentlerin içerisinde gıda, sosyal market ve giyim, erkek ve kadın kuaförü, okul, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitler yer alıyor.

“Depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için psikososyal merkezler kuruldu”

Depremden etkilenen bölgelerde kalıcı konutların inşa edilmesi için çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da geçici barınma alanlarında yaşamaya başlayan depremzede vatandaşlar için sosyal ve genel ihtiyaçlara yönelik hizmetler de bir bir hayata geçiriliyor.

Bu çalışmalar kapsamında depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için ilk olarak psikososyal merkezler kuruldu. Bu merkezlerde yüze yakın psikolojik danışman hizmet veriyor. Konteyner kentte görev yapmakta olan Millî Eğitim Bakanlığı Destek Saha Koordinatörü Serdar Genç, “Depremin travmatik etkilerini çocuklar daha çok hissediyor, yetişkinler gibi ancak bizim yetişkinlerle ve çocuklarla çalışma yapmamız gerekiyor. Travmatik yaşantıdan sonra çocukların kaygı düzeyinin normalleşmesi, korkularının azaltılması için çocuğun dili oyundur; oyunlarla, çocuklarla birlikte etkinlik yapıyoruz.” dedi.

“Konteyner kentlerde anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kuruldu”

Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için konteyner kentlerde anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kuruldu. Konteyner okullarda görev yapan Psikolojik Danışman Pınar Yaşar hizmete açılan okullarla ilgili bilgi verdi. Yaşar, “Konteyner okullarımızın içleri çok güzel bir şekilde dizayn edildi. Öğretmenlerimiz branş branş görevlendiriliyor. Depremzedelerimizin elimizden geldiğince hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönmelerini sağlıyoruz.” diye konuştu.

“Depremzede çocuklar için bilim çadırları kuruldu”

Bakanlık tarafından konteyner kentlerde depremzede çocuklar için bilim çadırları da kurularak çeşitli etkinlikler yapılıyor. Konteyner bilim çadırında görevli Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Gaziantep İl Sorumlusu Yağmur Erbay çalışmalarla ilgili “6-14 yaş arasında farkındalık oluşturmak amaçlı yaptığımız atölyelerdi. Şimdi burada da depremden dolayı çadır kentte de matematik, teknoloji, uzay ve havacılık, doğa gibi atölyelerin çocuklarla birlikte etkinliklerini yapıyoruz.” şeklinde bilgi verdi.