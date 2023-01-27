Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı'nda, muhteşem Türkiye'yi inşa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Ankara Altın Mekan Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Etkinlikte gençlere seslenen Kurum, "Hep söylüyoruz 100 yılda yapılacak işleri hep birlikte 20 yıla sığdırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız attığı her adımda gençlerimizle birlikte yol yürüdü. 20-25 yıl öncesine baktığınızda Türkiye'de başka bir manzara vardı. Ankara'ya girdiğinizde sizi gecekondular karşılardı. Gecekondu alanlarının içinde maalesef; altyapısı, içme suyu, kanalizasyonu olmayan, çocuklarımızın oynayacağı bir metrekare yeşil alanı olmayan alanlar vardı. Okula gidecek gençler o mahallede okul bulamazlardı. En yakın belki 8-10 kilometre ilerdeki okulda ikili öğretimde eğitim görürlerdi. Biz o günleri aştık ve çok daha güzel bir Ankara'ya hep birlikte kavuştuk" diye konuştu.



Türkiye'deki Millet Bahçesi sayısının 476'ya ulaştığını belirten Kurum, "En büyüğünü de sözde çevrecilere, maskeli doğaseverlere rağmen İstanbul'a, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak yapacağız, fethin 570'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'ye kazandıracağız" ifadelerini kullandı.



'İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİNE 2 MİLYONU AŞKIN GENÇ BAŞVURDU'



İlk Evim İlk İş Yerim projesine 2 milyonu aşkın gencin başvuru yaptığını hatırlatan Bakan Kurum, "Biz gençlerimizden eminiz, gençlerimize güveniyoruz. Çünkü 20 yıldır onlarla yol yürüdük, onlarla yol yürümeye de devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir eliyle Süleymaniye'yi, Selimiye'yi ihya edeceğiz; diğer eliyle konutlarımızı, millet bahçelerimizi, hastanelerimizi, havalimanlarımızı, yollarımızı inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda, muhteşem Türkiye'yi inşa edeceğiz. Gençlerimize güveniyoruz. 2023 yılında da Cumhur İttifakı'mızla Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor oyla destekleyeceğiz ve sandıktan rekor oylarla çıkacağız" dedi.



Programa Bakan Kurum'un yanı sıra; Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan da katıldı.



Etkinlikte Bakan Kurum'a, isminin yazılı olduğu forma ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Program, ilahi dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.