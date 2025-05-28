Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında yaşanan terör olaylarında 3 binden fazla konut ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bölgede kapsamlı bir çalışma başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ ile harekete geçti. İlçede 5 bin 51 konut, 550 iş yeri, 5 cami, 3 okul ve 4 taziye evi inşa edildi.

YÖRESEL MİMARİ İLE İNŞA EDİLDİ

Deprem yönetmeliğine uygun, yöresel mimari baz alınarak yeniden inşa edilen konutlar ve iş merkezi ile ilçenin silüeti özüne kavuşturuldu. İlçede alt yapı yenilendi, yeşil alanlar oluşturuldu, oyun parkları ve sahalarıyla sosyal tesisler inşa edildi. İlçenin yeni görüntülerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN KURUM: NUSAYBİN’İ MAHALLE MAHALLE AYAĞA KALDIRDIK

Bakan Kurum, “Nusaybin bir yıldız gibi parlıyor. Terörsüz Türkiye’yi inşa ederken, terörün izlerini hayatın her alanından, şehirlerimizden siliyoruz. Bunu Nusaybin’de başardık. İlçemizi tam da Nusaybin’e uygun bir mimariyle 5 bin konut yaparak semt semt, mahalle mahalle yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Nusaybin’deki yuvalarımız sadece birer bina değil, kardeşliğimizin de sembolüdür” mesajını verdi.

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“KÖTÜ GÜNLER GEÇTİ, GÜZEL GÜNLER GELDİ”

Görüntülerde yer alan vatandaşlar, yeni yerleşim yerlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Devlet bizi mağdur etmedi” diyen Faysal Özçelik eski ve yeni Nusaybin’i şöyle anlattı: Nusaybin halkı çok eziyet çekti. Biz perişan olduk, göç ettik. Sonra

Mardin Şehircilik’ten müdürler geldi tespit için, komisyonlar kuruldu. Bizi mağdur etmediler. Çocuk parkları yaptılar. Evlerimiz sağlam, doğalgazı interneti var. Buradaki park şahane; halk faydalanıyor. Kötü günler geçti, güzel günler geldi. Şimdi çok memnunuz…

“AYNIYIZ, BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ”

Özçelik, yeni yapılan parkta Kocaeli’nden getirilen ağaçların dikildiğine dikkat çekip birlik ve beraberlik çağrısı yaptı: Ağaçlar oradan geliyor buraya dikiliyor. Bizim buralar ağaçsızdır. O ağaç sizindir, benimdir, bizimdir. Aynıyız, biriz, beraberiz, kardeşiz. Ben bir gazi çocuğuyum. Babam Kıbrıs'ı aldı dedem Çanakkale'yi. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin… Hak sahiplerinden Kleyp Aydın, “Evlerimiz depreme karşı sağlam. Bazı arkadaşlar iş yerlerini de açmışlar” derken Halime Özçelik ise yeni evlerle birlikte daha modern yaşam alanlarına kavuştuklarını anlattı.