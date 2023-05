Bakan Kurum: Milletimiz 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıranların yanında oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve net olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili seçilen Murat Kurum, Kartal ve Maltepe AK Parti İlçe Teşkilatlarında partililerle bir araya geldi. Bakan Kurum, “Seçime katılan her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımız bu seçimde 21 yıldır olduğu gibi yine milletine hizmet yolunda çalışanların yanında oldu" şeklinde konuştu.



"Milletimiz, 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıranların yanında oldu”

Bakan Kurum, "Tüm kardeşlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdular ve 14 Mayıs gecesi 2 buçuk milyon oy fark ile Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza destek oldular. Tabii, bu oy farkıyla birlikte mecliste de ezici bir yükseklikle Cumhur İttifakımız yine temsil edildi. 322 milletvekilimizle Cumhur İttifakımız tüm kadrolarıyla birlikte mecliste yerini aldı. Seçime katılan her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımız bu seçimde 21 yıldır olduğu gibi yine milletine hizmet yolunda çalışanların yanında oldu. 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıranların yanında oldu. İstikrarın ve güvenin yegane temsilcisi Cumhurbaşkanımızın yanında oldu” dedi.



"14 Mayıs’ta sırtını teröre dayayanlara değil, ülkesi için mücadele verenlere destek olmuştur.”

"Hiçbir zaman karşımızdakileri bazı şeyleri göremedi. Bizim milletimiz gönlüyle hareket eder ve kalbiyle düşünür. Gönlünde yatan aslan her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz olmuştur" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Bizim milletimiz adildir, depremzedelere verdiği en ufak yardımı dahi seçim sonrası kazanamayınca dillerine dolayanlara sandıklarda en net cevabı vermiştir. Milleti için hizmeti kutsal sayanlara destek olmuştur. Milletimiz gerçekçidir, hayale değil gerçeklere destek olmuştur. Milletimiz 14 Mayıs’ta, sırtını teröre, teröristlere, Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye dayayanlara değil de, ülkem için, ülkemiz bekası için ve toprağı için bu mücadeleyi verenlere destek olmuştur" diye konuştu.