Bakan Kurum koronavirüse yakalanmıştı! Sağlık durumu ile ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Covid-19 testimizin pozitif çıkmasıyla geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hamdolsun, hastalığımızı hafif geçiriyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.