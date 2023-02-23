Bakan Kurum: Kiracılara yapılacak kira yardımı 3 bin liraya çıkarıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da yeni kurulacak konteyner kent alanında son durumu değerlendirdi. Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:
Hasar tespitini 11 ilimizde 7300 personelimizle yürütüyoruz.
Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Yıkımın ne denli olduğunu hasar tespitlerle göreceğiz. Deprem bölgesinde 518 bin hane kullanılamaz durumda
Nerede ağır hasar varsa ekiplerimizi o bölgelere yönlendirdik. Her köyümüze gittik, devletimizin şefkatli ellerini götürmeye gayret gösterdik
Hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız
Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız
Adıyaman Merkez'de zeminle ilgili etütlerimizi yapacağız. Elbistan, Ceyhan nehrimizin memba noktası, orada sıvılaşma kaynaklı bir yıkım söz konusu
Bina kayıt sistemleriyle hangi yılda yapılmışsa bunların hepsini veri olarak kaydediyoruz, veriler ışığında yıkımın sebeplerini detaylıca araştırıyoruz.
Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi.