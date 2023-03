Bakan Kurum: Gönlümüzde taşıdığımız sözleri tutana kadar İskenderun'dayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle afetzede kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakacağı yeni konutların temellerini umutla azimle işte burada İskenderun'da hep birlikte atıyoruz.



Devletimiz emin olun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetin ilk anından itibaren bölgedeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin yanındaydık. Birlik ve beraberlik çatısı altında hiçbir gönlü ıssız bırakmadık. Mücadelemizde bir an olsun bile duraksamadık, yorulmadık. Her bir yokuşu milletimizin duasını alarak çıktık.



Aziz milletimizle afetzede kardeşlerimiz çok iyi bilmelidir ki, biz aklımız fikrimiz gönlümüzle Hatay'da İskenderun'dayız. Yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız. Cumhurbaşkanımız burada. Cumhurbaşkanımızın önünde sizlere söz veriyoruz. Allah'ın izniyle biz gönlümüzde taşıdığımız bu sözleri tutana kadar burada Hatay'da İskenderun'dayız.



Bu kararlılıkla 15'inci gününde başladığımız inşa sürecinde Cumhurbaşkanımızın birazdan teşrifleriyle 46'ıncı günde 50 bininci rakama ulaştık. 50 bin konutun sözleşmesini yaptık. Dün itibarıyla Maraş'ta temelleri attık. 365'inci gününde de teslim edeceğiz.



Camilerimizi, medrese, han, hamam, köprülerimizi, kültürel değerlerimizi ihya edeceğiz. Yükselen Anadolu'nun kadim şehri Hatay'da şehircilik destanı yazacağız.



Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Acıları taze ama geleceğe inancı tam Hataylı kardeşlerim hepinizi selamlıyorum. Yurdumuz asrın felaketini tüm illeri kendine aynı felakete maruz kalmış gibi yaşadı. Felaketin sonuçlarıyla millet olarak mücadele ediyoruz. Felakete karşı devlet millet kenetlenmesi örneğini veriyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın ilhamıyla her çalışmaya daha büyüğünü ilave edeceğiz.



Afetin hemen akabinde afetten etkilenen sağlık personelimizin büyük kısmı dahil olmak üzere insan ve teknik gücümüzle harekete geçtik.



Yerinde acil sağlık hizmetleri hızla organize edildi. Sahra hastanelerinde yaralıların ilk müdahaleleri yapılarak diğer bölgelere sevkleri gerçekleştirildi.



Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana hizmet verilen kişi sayısı 5,5 milyonun üzerindedir. İlçelerimizde güvenli olduğu teyit edilen hastane binaları hizmete başlamıştır.