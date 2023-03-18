Bakan Kurum: 34 bin konutun inşası başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bakan Kurum, bugün Elazığ’da, AFAD İl Genel Müdürlüğü’nde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Elâzığ’ın 3 yıl önce kentsel dönüşüm sayesinde yapılan 24 bin konut sayesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden en az hasarın yaşandığı illerden bir tanesi olduğunu hatırlatarak, “Elazığlı kardeşlerimiz hemen komşusu Malatya’mıza, Adıyaman’ımıza, Kahramanmaraş’ımıza Valimizin koordinasyonunda, belediyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte yardıma koştular. O yüzden ben tüm Elazığlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlarımızı 1,5 ay içerisinde konteyner kent alanlarına, geçici prefabrik yapılara, çelikten yaptığımız yapılara yerleştirme sürecini yürütüyor olacağız”

Depremin yaşandığı 11 ilde devletin 2,5 milyondan fazla vatandaşı çadır ve konteyner kentlerde iskânını sağladığını kaydeden Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızı öncelikle çadır kentlere yerleştirdik. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi önümüzdeki 1,5 ay içerisinde vatandaşlarımızı AFAD’ın koordinasyonunda gerek sivil toplum kuruluşlarımızın, gerek bağışçılarımızın, gerek TOKİ’mizin, Emlak Konut’umuzun, İller Bankamızın yapmış olduğu konteyner kent alanlarına, geçici prefabrik yapılara, çelikten yaptığımız yapılara yerleştirme sürecini yürütüyor olacağız.” şeklinde konuştu.

“1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık, 301 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitin yaptık. Elazığ’da ise aynı durumda 8 bin bina mevcut”

Bakan Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün itibariyle depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık ve içerisinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak, yıkık veya yine orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Elazığ’ımızda da, yaklaşık 18 bin bağımsız bölümden oluşan 8 bin binamızın acil yıkılacak ağır hasarlı veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hamdolsun bu manada Elazığ’ımız yapılan güçlendirmeler, yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, yine 3 yıl önce yaşamış olduğumuz depremde yapılan kapsamlı çalışmalar sayesinde nispeten daha az hasar görmüş ilerimizden bir tanesi oldu.”

“Elazığ'ımızda da bu kapsamda merkezde 7 bin 500 konutumuzun yine köylerimizle hasar gören ilçelerimize de yaklaşık 7 bin konutun yapımını başlatmış durumdayız”

Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük yeni afet konutlarının yapımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 11 ilde kültürel dokuya ve demografik yapıya uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“21 Şubat’tan bugüne 34 bin konutun ihalesinin yapılarak yapım sözleşmelerini imzaladıklarını ve yapıma başladık. İlk sözleşmelerin imzalandığı alanlarda faaliyetlerin hızlı bir şekilde bilim insanlarının görüşleri fikirleri önerileri doğrultusunda yürütüyoruz… En doğru zeminde, en sağlam zeminde daha önce Elazığ'da Malatya'da yaptığımız gibi ki bu depremde de gördük ki hem yapı tekniği açısından hem seçilen zeminin kalitesi açısından bu konutlarımıza hiçbir zarar gelmedi ve aynı anlayışla 11 ilimizde yeni afet konutlarımızın yapım seferberliğini yürütüyoruz ve Elazığ'ımızda da bu kapsamda merkezde 7 bin 500 konutumuzun yine köylerimizle hasar gören ilçelerimize de yaklaşık 7 bin konutun yapımını başlatmış durumdayız.”

“1 yıl içerisinde 319 bin konut yapacağız ve toplamda 650 bin konutun yapımını sürdüreceğiz.”

İki üç ay içerisinde başladıkları 319 bin afet konutunun yapımını bir yılda tamamlayıp vatandaşlara teslim edeceklerini açıklayan Bakan Kurum, “Toplamda hasar tespiti tamamlanan 650 bin konutun yapım sürecini de aynı zamanda yürüteceğiz.” dedi.

“Elazığ’ımızı 3 yıl önce nasıl yaptıysak aynı anlayışla yeniden inşa edeceğiz. Elazığlı kardeşlerimiz bizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı bilirler.”

“Bakanlığımız uhdesinde bu süreci yürüteceğiz ve kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı daha da yükseltecek adımları atıyor olacağız.”

Kentsel dönüşüm sürecine destek verdiklerinin altını çizen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlı yapabilme amacıyla gerek vatandaşlarımıza gerekse bu işi yapacak vatandaşlarımızla kentsel dönüşüm sürecinde anlaşmış yüklenici firmalara da destek paketini Hazine Maliye Bakanlığımızla çalıştığımız bu projeyi açıkladık ve bu kapsamda 0,79 vade oranı üzerinden 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin liraya kadar vatandaşlarımızın dönüşümü sağlayabilmesi amacıyla riskli binalarındaki dönüşümü yapmaları maksadıyla 1 milyon 250 bin lira dönüşüm kredisi veriyoruz. Kalan kısmını da devletimiz bütün imkânlarıyla birlikte karşılıyor. Bakanlığımız uhdesinde bu süreci yürüteceğiz ve kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı daha da yükseltecek adımları atıyor olacağız. Bu kapsamda ayrıca müteahhitlerimize de ilk kez teşvik veriyoruz ki vatandaşlarımızla anlaşan yüklenici firmalara 5 yıl vadeyle bir yılı ödemesiz olmak üzere 250 milyon liraya kadar işin büyüklüğüne projenin büyüklüğüne kadar kredi imkânı getirmek suretiyle kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.”