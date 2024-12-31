GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız

Bakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

31.12.2024 - 19:32 |
Bakan Kurum: 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimiz devletini ata bildi, baba bildi. Biz de milletimizin hizmetkarı olduk. Yuvası devletine emanet olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük, ekmek teknelerini bereketlendirdik. Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız."

GÜNCEL HABERLER

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

Sıralı Tam Liste Ne Zaman Yayınlanacak? 2025 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi sıralı tam liste online sorgulama ekranı

Sıralı Tam Liste Ne Zaman Yayınlanacak? 2025 Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi sıralı tam liste online sorgulama ekranı

Tekirdağ'da yeni yıla sıcak başlangıç: Yılbaşında ihtiyaç sahiplerine özel menü

Tekirdağ'da yeni yıla sıcak başlangıç: Yılbaşında ihtiyaç sahiplerine özel menü