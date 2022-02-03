GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Koca'dan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli
ABONE OL

Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınırdan geçmek isterken geri itilen ve donarak ölen 12 göçmene sağlık hizmeti veremediklerini belirterek, Yunan mevkidaşına "İnsanlık ölmemeli" çağrısında bulundu.

03.02.2022 - 12:09 |
Bakan Koca'dan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Sağlık Bakanı Tanos Plevris'e çağrıda bulundu. Bakan Koca, sınırda donarak ölen mültecinin cesedinin sağlık ekiplerince olay yerinden kaldırıldığı ana ilişkin fotoğrafı paylaşarak, "Sayın Tanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı; sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 12 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Dün onlara ulaştığımızda 11’i maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık; fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli" dedi. 

Bakan Kocadan Yunan mevkidaşına: İnsanlık ölmemeli

Valilik açıkladı! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 16'ya yükseldi
İlgili Haber
Valilik açıkladı! Donarak ölen göçmenlerin sayısı 16'ya yükseldi

    GÜNCEL HABERLER

    Kripto para fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Peş peşe açıklamalar geldi! BTC, ETH, Shiba, Doge...

    Kripto para fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Peş peşe açıklamalar geldi! BTC, ETH, Shiba, Doge...

    Eren Kış-19 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu

    Eren Kış-19 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski tarafından resmi törenle karşılandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski tarafından resmi törenle karşılandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kripto para fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Peş peşe açıklamalar geldi! BTC, ETH, Shiba, Doge...

    Kripto para fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Peş peşe açıklamalar geldi! BTC, ETH, Shiba, Doge...

    Sıradaki Haber
    Eren Kış-19 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu

    Eren Kış-19 operasyonu başladı! İçişleri duyurdu

    Sıradaki Haber
    Emekli maaşları daha erken bağlanıyor! 6 yıl fark var, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li milyonları ilgilendiriyor

    Emekli maaşları daha erken bağlanıyor! 6 yıl fark var, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li milyonları ilgilendiriyor

    Sıradaki Haber
    Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti

    Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, din adamlarının tacizle suçlandığını kabul etti

    Sıradaki Haber