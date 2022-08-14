Bakan Koca'dan sözleşmeli doktor açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli doktorlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak." dedi.
14.08.2022 - 20:41 |
Twitter hesabından 'Beyaz Reform' paylaşımlarına devam eden Bakan Koca, sözleşmeli doktorlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak." ifadelerini kullandı.